Napoli ritrova il tifo, Spalletti plaude ADL: "Ha preso in mano la situazione come fa lui"

Dopo un incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e i rappresentanti del tifo organizzato, il Maradona è tornato a cantare per il Napoli nel match di oggi contro l'Hellas Verona. Ne ha parlato anche Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Sono felice del ritorno del pubblico, perché poi ho risentito quel supporto che questi ragazzi meritano. Noi ne abbiamo bisogno di quel sostegno, per noi diventa fondamentale.