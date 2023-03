Napoli sempre ko senza Mario Rui, Malfitano: “Non determina le vittorie o le sconfitte”

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Spesso mi chiedono le percentuali di questo Scudetto tra società, Spalletti, squadra e ambiente. Ed io, non per fare Ponzio Pilato, ma dico che senza una di queste componenti il Napoli non sarebbe arrivato a questi risultati.

Assenza di Mario Rui? È un giocatore di qualità importanti, il suo sinistro l’ho definito “gentile”. Ma non è un calciatore determinante nel senso che non può determinare le vittorie o le sconfitte del Napoli”.