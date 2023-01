Napoli, senti il ct Mancini: "A gennaio può mettere un'ipoteca sullo Scudetto!"

Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana, ha parlato della corsa scudetto ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Undici vittorie prima della sosta: Napoli danneggiato dallo stop, o gli serviva? "Difficile parlare di vantaggio: erano in una condizione psicofisica straordinaria. Ma è anche vero che un momento di difficoltà in una stagione arriva sempre: magari per loro sarebbe arrivato fra novembre e dicembre".

A gennaio il Napoli incontra Inter, Juve e Roma: il campionato si decide già in questo mese? "Diciamo che il Napoli con tre vittorie metterebbe un’ipoteca seria".