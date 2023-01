Napoli su Cheddira, ma Ferrante lo consiglia al Torino: "E' una punta vera!"

Marco Ferrante, ex attaccante del Torino, ha consigliato così la dirigenza granata in un'intervista concessa a Tuttosport

TuttoNapoli.net

Marco Ferrante, ex attaccante del Torino, ha consigliato così la dirigenza granata in un'intervista concessa a Tuttosport circa l'acquisto di un nuovo attaccante a gennaio: "Il Toro deve prendere Cheddira dal Bari. Sta benissimo e ha le caratteristiche giuste per colmare le lacune della squadra. Il tridente dei trequartisti è un esperimento fallito. Al Torino serve una punta vera", le sue parole sul talento marocchino del Bari che piace anche al Napoli.