Napoli su David, dalla Francia avvisano: “Non c’entra niente con Osimhen”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sebastiano Salaroli, intermediario di mercato ed esperto di calcio francese

TuttoNapoli.net

© foto di PhotoViews

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sebastiano Salaroli, intermediario di mercato ed esperto di calcio francese: “David? Non ha le stesse caratteristiche di Osimhen, non c’entra proprio niente. Osimhen ha una struttura diversa e sulle palle alte fa la differenza. David ha qualità diverse, è molto bravo nello stretto, è agile e veloce. Poi dipende dal modo in cui vorrà giocare Garcia. Beto è un giocatore completamente diverso da David.

Dipende dalle caratteristiche che cercherà il Napoli se dovesse andare via Osimhen. David è un giocatore molto forte che ha dimostrato di essere un attaccante polivalente. Offre tante soluzioni. Non è abituato al nostro campionato quindi dovrebbe esserci un periodo di ambientamento. Beto e Hojlund conoscono bene il nostro campionato, perciò sono più pronti”.