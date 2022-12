Napoli su Djaló, Damiani lo conosce: “Deve ancora migliorare, con Spalletti potrebbe farlo”

L'agente di calciatori Oscar Damiani è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

L'agente di calciatori Oscar Damiani è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “In attesa che ricominci la Serie A, mi sono molto divertito a vedere alcune partite del campionato francese; in particolare, il successo del Paris St Germain all'ultimo secondo. Tiago Djaló? Lo conosco bene. E' un difensore di grande fisicità che tatticamente, secondo me, deve ancora migliorare. Probabilmente con un allenatore bravo come Spalletti potrebbe crescere e diventare un calciatore importante. In Francia, a volte, non lavorano molto sulla tattica.