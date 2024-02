Napoli su Gilardino? Onofri: "Ho una notizia sul suo futuro"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Claudio Onofri, ex capitano del Genoa

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Claudio Onofri, ex capitano del Genoa: “Questo Napoli mi impressiona in negativo. Lo Scudetto è stato vinto per una questione di alchimia, non solo per i giocatori e l’allenatore. Avevano un gioco e un’organizzazione diversa, ora fa spavento il passo indietro compiuto. Troppe scelte sbagliate hanno depauperato il livello di questa squadra, che era uno spettacolo per tutti gli sportivi. Osimhen? Ora rientra, ma da solo non ce la farà a portare a galla il Napoli. È un quasi-fuoriclasse, non c’è dubbio, ma l’impressione che si ha dall’esterno è che De Laurentiis abbia svuotato un po’ tutti. Anche i calciatori. Le sue scelte sono state tutte votate a prendersi da solo i meriti dello Scudetto e ora i risultati si vedono.

Il Genoa? Me lo aspetto come sempre solido ed efficace. Gilardino ha lavorato molto bene: la squadra non è spettacolare, ma tutti si vogliono bene e si danno una mano. Battere il Genoa è affare difficile per qualsiasi squadra. Il risultato con l’Atalanta è inesistente per quello che si è visto durante la partita, il Grifone avrebbe potuto addirittura pareggiarla. La prestazione è stata importante.

Gilardino al Napoli? Il Genoa, al di là della classifica, è una realtà che spinge e che preme come Napoli. Ti mette molta carica e molta pressione, quindi Gilardino può essere anche pronto ad un salto in una grande piazza. Da quello che so, il Genoa proverà a rinnovarlo e a trattenerlo. Poi se il Napoli riesce ad ottenerlo, dovrà essere disposto ad aspettarlo e ad essere paziente”.