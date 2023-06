Napoli su Hancko, il collaboratore della nazionale slovacca: “Ricorda un azzurro”

GIOVANILI IL BABY-TALENTO AMBROSINO: “RINGRAZIO ADL PER AVERMI MANDATO IN NAZIONALE. SUL FUTURO…” C’è un’Italia che ha regalato sorrisi ed emozioni. È l’Under 20 di Nunziata che tra i suoi protagonisti ha visto Giuseppe Ambrosino. C’è un’Italia che ha regalato sorrisi ed emozioni. È l’Under 20 di Nunziata che tra i suoi protagonisti ha visto Giuseppe Ambrosino. LE ALTRE DI A RICORDATE KEYLOR NAVAS? È NELLA LISTA DELL’INTER PER SOSTITUIRE ONANA La trattativa fra l'Inter ed il Manchester United per André Onana va avanti e secondo la Gazzetta dello Sport a 50 milioni più bonus l'affare può andare in porto. La trattativa fra l'Inter ed il Manchester United per André Onana va avanti e secondo la Gazzetta dello Sport a 50 milioni più bonus l'affare può andare in porto.