Napoli su Quarta che rivela: "Non penso al futuro, ma non si sa mai che succede"

Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, è il protagonista dell’ultima puntata di “Viola Star”

© foto di www.imagephotoagency.it

Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, è il protagonista dell’ultima puntata di “Viola Star”, format che va in onda sui canali ufficiali del club gigliato. Queste le parole dell’argentino sulle sue 100 presenze e i tifosi viola: "Le 100 presenze rappresentano un traguardo molto importante, mi fa molto piacere e mi rende orgoglioso. Vestire questa maglia è bellissimo, la Fiorentina è un club con tanta storia e tanti argentini. Raggiungere questo traguardo è davvero importante”.

Sulla sua famiglia: "Siamo qui da tre anni e stiamo benissimo. Ci siamo legati tantissimo alla città, i bambini vanno a scuola, hanno amici: questo per me è troppo importante. Mi fa stare tranquillo e fare il mio lavoro con serenità".

Sul suo rapporto coi tifosi: "Bellissimo. È molto piacevole andare a giro per la città e fare foto, autografi. Lo faccio volentieri, vuol dire che fai le cose per bene. Sono incantato da questi tifosi, ci danno sempre sostegno. È importante, ci motiva".

Sugli obiettivi personali: "Continuare a crescere come giocatore e come persona. Cercare di migliorare sempre, dare sempre il massimo e senza pensare al futuro, che non si sa mai cosa può succedere”.