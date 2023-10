Natan: "Che spettacolo la Champions, felice per l'esordio! Sensazione difficile da spiegare"

Il difensore del Napoli Natan ha parlato, dopo il ko di ieri contro il Real Madrid, ai microfoni di TNT Sports Brasil

Il difensore del Napoli Natan ha parlato, dopo il ko di ieri contro il Real Madrid, ai microfoni di TNT Sports Brasil e visibilmente emozionato ha raccontato le sue sensazioni per l'esordio in Champions League: "Ringrazio Dio, sono stato titolare in Champions League... Tutto il mondo sa cosa significa per me, dalla mia famiglia ai miei amici. Una grande partita, un grande spettacolo, purtroppo non è arrivata la vittoria ma abbiamo fatto di tutto per ottenere i 3 punti".

Che emozioni le ha dato l'inno della Champions?

"Mi piace... Poi contro una squadra così, in cui c'erano tanti giocatori della nazionale brasiliana come Vinicius e Rodrygo. Sono entrato in campo concentrato, per me è stata una sensazione difficile da spiegare".