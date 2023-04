Nela: “Il Milan non gioca bene come il Napoli, ma ha una qualità che sarà decisiva al ritorno”

Sebino Nela, ex difensore di Napoli e Roma, ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”

TuttoNapoli.net

Sebino Nela, ex difensore di Napoli e Roma, ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, produzione a cura Nexting e in onda su Napflix (Canale 86) e Canale 8: “Spalletti sbaglia poche volte, allena la squadra tutti i giorni e sceglie in base a quello che vede in allenamento, ha messo Mario Rui e non Olivera anche per l’esperienza. Aggiungo che il Milan in queste ultime due partite ha fatto vedere tutto il suo valore. Non gioca bene come il Napoli ma interpreta bene le gare a livello mentale. Cosa che dovrà fare il Napoli al ritorno, sarà fondamentale e si giocherà tutto sulla testa”.