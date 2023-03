Nela: "Ingeneroso dire che la Lazio ha fatto catenaccio, temeva l'imbarcata"

Sebino Nela, ex difensore di Napoli e Roma, è intervenuto a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte

TuttoNapoli.net

Sebino Nela, ex difensore di Napoli e Roma, è intervenuto a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: "La sconfitta contro la Lazio? Non si poteva pensare che il Napoli non perdesse punti lungo la strada. E' successo contro la Lazio, che ha un po' modificato la sua filosofia calcistica votata al possesso palla nella metà campo avversaria e ha fatto una gara diversa con un'ottima fase difensiva, mettendo pressione al centrocampo del Napoli. Ha vinto Sarri, che ha interpretato bene il match, non dedicandosi solo alla difesa ma anche andando ad attaccare con qualche ripartenza. Il Napoli è stato meno lucido forse in qualche interprete ed in qualche soluzione. Ci sono in Italia gli allenatori 'giochisti' e i 'risultatisti': chi è votato al bel gioco, chi al risultato e questo sposta i giudizi sulle partite.