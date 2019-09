Nela: "Napoli avanti ad Inter e Juve su due aspetti. Manolas? Non si rende conto del suo potenziale..."

L'ex azzurro Sebino Nela è intervenuto a Radio Marte rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Il Napoli mi piace molto. Dobbiamo un po capire cosa farà questa Juventus. Siamo ancora nella prima fase del campionato, tutte le squadre si devono ancora sistemare, la condizione fisica di alcune squadre ancora non è al top, bisogna aspettare per i giudizi.



Fuga a tre? Le prime tre viaggiano da sole, faranno un campionato a parte. La Roma è una squadra interessante, potrebbe dare fastidio ma non la vedo in corsa per il campionato.



Inter? L'Inter assomiglia sempre di più al proprio allenatore, non è bella da vedere ma è una squadra certamente tosta. Mi diverte più il Napoli ma ogni squadra ha le proprie caratteristiche. Il Napoli per qualità e per gioco mi sembra avanti alle altre due, bisogna aspettare ancora un po.



Manolas? Manolas è un ragazzo che non si rende conto del suo potenziale. Lui con Koulibaly è una coppia fortissima, superarli non sarà facile per nessuno sia in Italia che in Europa"