Nervi tesi a Marsiglia dopo il ko col Brest. Gattuso: "Colpa mia, chiedo scusa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nervi tesi in casa Olympique Marsiglia dopo la sconfitta sul campo del Brest, nell’ultima partita in programma nel weekend di Ligue 1. La squadra allenata da Gattuso non ha saputo sfruttare la superiorità numerica conseguita dopo un’ora di gioco, facendosi battere nel finale dalla sorpresa di questo campionato francese, attualmente al secondo posto in classifica. Come riporta RMC Sport, nel post-partita si è registrato un acceso diverbio tra il presidente Pablo Longoria e l’uomo mercato del club, Mehdi Benatia.

Il tecnico dell’OM, Gennaro Gattuso, apparso affranto dopo la sconfitta, nel post partita si è preso la responsabilità del passaggio a vuoto: “Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, devo chiedere scusa ai tifosi. Abbiamo toccato il fondo, ora è tempo di prenderci le nostre responsabilità. La colpa è mia… Non c’è altro da dire. Non serve parlare di arbitraggio, dobbiamo solo assumerci le responsabilità”, il laconico commento dell'ex Napoli. Il Marsiglia dopo questo risultato è al 9° posto della classifica, con 30 punti ottenuti in 22 giornate.