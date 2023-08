Nesti: "Amarezza Kim, per rifarsi la bocca bisogna spostarsi sul fronte Osimhen"

"Eppure, sono bastati per perderlo: Bayern a quota 58. Ora, non è facile trovare l'erede: Danso? Kilman? Kiwior? Mavropanos?"

Carlo Nesti: "Alla fine del campionato, 'non rompere il giocattolo' era l'imperativo categorico dei tifosi del Napoli". Scrive per Tuttomercatoweb lo storico giornalista Rai. "'Decapitarlo'" non è sembrato il modo migliore per cominciare: il diesse Giuntoli e il coach Spalletti. Quelli che vanno in campo, tuttavia, sono i giocatori, per cui le preoccupazioni si sono spostate subito sull'erba. Chi, un anno fa, avrebbe ritenuto troppo bassa la clausola rescissoria dello sconosciuto Kim? 55 milioni.

Eppure, sono bastati per perderlo: Bayern a quota 58. Ora, non è facile trovare l'erede: Danso? Kilman? Kiwior? Mavropanos? Per rifarsi la bocca, occorre spostarsi sul fronte Osimhen. Non credo proprio, che sarà la distanza sulla nuova clausola rescissoria (110 Victor, 160 DeLa), a rendere nullo il matrimonio. A destra dell'attacco, Bakayoko (PSV) dovrebbe sostituire Lozano, in partenza per Los Angeles, diventando il nuovo concorrente di Politano".