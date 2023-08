Nesti: "Ho sempre difeso Mancini, ma stavolta la sua scorrettezza mi ha deluso"

"Francamente, non ho capito il criterio di 'concorrenzialità', come uno degli ostacoli, che hanno bloccato il trasferimento di Spalletti in Nazionale".

TuttoNapoli.net

Carlo Nesti: "Francamente, non ho capito il criterio di 'concorrenzialità', come uno degli ostacoli, che hanno bloccato il trasferimento di Spalletti in Nazionale". Scrive per Tuttomercatoweb lo storico giornalista Rai. "De Laurentiis lo ha imposto per evitare di trovarsi contro, dopo poche settimane di campionato, l'allenatore dello scudetto. Ma che rivalità può esistere fra il Napoli e l'Italia azzurra, nel momento in cui il club partenopeo è uno dei fornitori della Nazionale? Fare di ogni erba un fascio, in questo caso, legalmente, mi sembra illogico. In attesa di chiarimenti sui motivi, che hanno scatenato il rifiuto di Mancini, sottolineo un "peccato" su tutti: la tempistica.

Il citì non aveva il diritto di autoescludersi a metà agosto, quando sicuramente conosceva già da tempo le ragioni del malcontento. Agire adesso, a pochi giorni dalle qualificazioni europee, ha il sapore di una vendetta, tradendo la Federcalcio. Ho sempre difeso il Mancho, ma questa volta la sua scorrettezza mi ha deluso".