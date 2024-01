Nigeria, Osimhen MVP contro la Costa d’Avorio: “Vittoria meritata, continuiamo così!”

"Dedico questo riconoscimento alla squadra. Abbiamo dato tutto, continuiamo così adesso”.

Colpo grosso della Nigeria: nella seconda gara valida per la seconda giornata del Gruppo A, le Super Eagles hanno battuto di misura la Costa d'Avorio grazie al rigore segnato da Troost Ekong ma procurato da Victor Osimhen. Dopo la gara, l’attaccante del Napoli ha commentato così la vittoria dei suoi: “E’ stata una partita dura, sapevamo le qualità della Costa d’Avorio. Era importante per noi rimanere concentrati sul risultato fino alla fine. Li abbiamo rispettati, penso che abbiamo meritato questa vittoria e sono davvero molto felice.

Il premio da MVP? Sì, è il primo, ma non è soltanto per me, non è un premio individuale. Dedico questo riconoscimento alla squadra. Abbiamo dato tutto, continuiamo così adesso”.