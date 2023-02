Nino D'Angelo incredulo: "Mai visto un Napoli così! Lobo ha 8 occhi e dove hanno trovato Kim?"

Parlando a La Repubblica, il noto cantante e tifoso del Napoli Nino D'Angelo racconta tutta la propria scaramanzia in tema Napoli

Tanti elogi per il suo Napoli:

"Non ho mai visto un Napoli così in Europa, se la gioca con tutti. L’Eintracht non è il Real Madrid, lo so. E apprezzo Spalletti perché ci tiene tutti con i piedi per terra. Ma io parlo da tifoso e dico: a Francoforte potevamo segnare cinque gol. E in difesa? Ci sta quel Kim là dietro, ma dove l’hanno trovato? E poi Anguissa... deve entrare in campo sempre incazzato. Gli devono rubare una macchina, che ne so, così comanda il centrocampo. E Lobotka? Qui siamo al livello di Pirlo, ha otto occhi, è il termometro che ti misura la febbre".