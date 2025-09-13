Novellino approva la scelta di Pioli: "Il nuovo modulo può mettere in difficoltà Conte"

vedi letture

Walter Novellino, ex allenatore, ha parlato nel corso della trasmissione "Firenze in campo" di Radio FirenzeViola della partita di stasera tra Fiorentina e Napoli: "Oggi sarà un test importante che ci farà capire cosa sono queste due squadre, anche dal punto di vista atletico e tattico. Io fossi in Pioli aspetterei basso gli azzurri, che hanno giocatori di grande qualità. Il 3-5-2 è l'impostazione giusta, il Napoli visto contro il Cagliari non mi è sembrato in grande forma"

Come schiererebbe lei i viola davanti, con le due punte o con una punta e un trequartista che potrebbe essere Fazzini?: "A me piace molto il sistema con due attaccanti, che nel caso della Fiorentina sono due giocatori eccezionali. Poi in base a come si svolge la gara Pioli, che è un tecnico bravo tatticamente, saprà come cambiarla. Io son molto legato al vecchio 4-4-2 che l'Italia ha rispolverato con Gattuso".