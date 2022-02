Novellino avverte: “Occhio al Venezia, gioca benissimo. Il Napoli deve stare attento”

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Zamparini era un generoso, persona perbene e voleva sempre vincere. Devo ringraziare lui e Di Marzio che mi portarono a Venezia dove ho trascorso anni straordinari. Presidenti così non ce ne sono tanti. Ricordo che una volta litigammo per un pari con la Samp, entrò negli spogliatoi ad urlare ed io lo cacciai. Lui mi licenziò, ma il giorno dopo alle 7 mi chiamò dicendomi 'Hai avuto paura eh?' Fu lui a volere Recoba a Venezia.

Occhio al Venezia, gioca benissimo e il Napoli deve star attento. Spalletti conosce bene Venezia e conosce i rischi di questo match. Il Napoli avrà recuperato tutti gli effettivi e le prossime sfide saranno decisive per gli azzurri. Non pensavo che Spalletti si ambientasse così bene come a Napoli, invece mi ha sorpreso”.