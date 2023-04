Novellino bacchetta Spalletti e Pioli: “Troppo turnover in vista della Champions”

Walter Novellino, allenatore, è intervenuto a Radio 24 nel corso di Tutti Convocati:

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pioli e Spalletti? Io da allenatore non avrei fatto turnover e tutti questi cambi in vista della Champions League, perchè hai bisogno di dare continuità e fiducia alla squadra. Poi ognuno la pensa come vuole”.