Novellino controcorrente: "Okafor ha qualità, è un ottimo acquisto!"

Walter Novellino, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha un solo obiettivo, deve lottare per vincere il campionato. C’è la serenità, non ha le coppe ed il Napoli è la squadra che gioca meglio insieme all’Inter.

I risultati si vedono, si vede che Conte ha trasformato giocatori che prima facevano fatica. Okafor ha l’occasione di poter lavorare con Conte e può solo migliorare, tra l’altro Okafor è un buon giocatore, ha qualità ed è un ottimo acquisto per il Napoli”.