Novellino fiducioso: “Gattuso? Appena rientrano tutti, lotterà per la Champions”.

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Walter Novellino, allenatore: “Gattuso? Gli voglio bene e mi dispiace per quello che sta patendo in questo momento di difficoltà del Napoli. Tanti infortuni e non è mai riuscito ad avere la squadra al completo. Appena recupera tutti sono convinto che il Napoli possa competere per la Champions. Renica come avversario? Non l’ho mai avuto di fronte. Era il centrale di adesso, quello che impostava. Adesso sono i portieri che fanno i registi, all’epoca c’era lui”.