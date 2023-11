Novellino: "Garcia? Anche alcuni calciatori devono assumersi responsabilità”. E fa un nome

Intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24, mister Walter Novellino ha detto la sua anche sull'esonero di Rudi Garcia a Napoli

Intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24, mister Walter Novellino ha detto la sua anche sull'esonero di Rudi Garcia a Napoli: "Mi dispiace per il fatto che paghiamo sempre noi allenatori. Non c’è pazienza e non c’è tempo, però credo che alcuni giocatori debbano assumersi delle responsabilità, Kvaratskhelia ad esempio".