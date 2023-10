Novellino: “Garcia mi piace tantissimo, è giusto che abbia le sue chance”

Walter Novellino, allenatore, ha parlato del momento che sta vivendo il Napoli in un’intervista rilasciata a Tag24.



Mister, che idea si è fatto sul triangolo Garcia, Napoli, Conte?

“Parto da un presupposto, è dura sostituire ciò che ha fatto Spalletti. Luciano ha fatto un capolavoro, ora le difficoltà ci sono ma penso che Garcia meriterebbe sicuramente fiducia. Però penso anche che dovrebbe riflettere sul rapporto con i giocatori importanti come Osimhen o Kvara, che in questo momento sono sfiduciati e devono ritrovarsi. Credo sia fondamentale avere un dialogo con la squadra, creare i presupposti per un dialogo importante per ricominciare ad andare avanti. Penso anche che a Garcia possa giovare una figura accanto che lo possa aiutare a capire l’ambiente”.

La colpa di Garcia è stata quella di entrare troppo a gamba tesa?

“Forse poteva essere più docile nell’approccio, ma non penso che il problema sia questo”

C’è stata un mancanza di rispetto verso Garcia da parte dell’ambiente Napoli?

“Più che altro presunzione. Io credo che con Spalletti l’ambiente non si sarebbe comportato così. Credo fortemente nell’educazione, è fondamentale, il lavoro si basa su questo per poter raggiungere risultati. A me Garcia piace tantissimo, è giusto che abbia le sue chance”.

Ad oggi niente Conte, si va avanti con Garcia. Cosa deve fare il tecnico per risalire?

“Credo che De Laurentiis non sia stupido, ha scelto Garcia per un motivo. Guardate la sua avventura a Roma, quando il francese ha sostituito sempre Luciano ha fatto un lavoro egregio. Ritengo che bisogna avere pazienza, Garcia non è scarso, bisogna dargli tempo. Cosa che secondo me dovevano fare pure con Sousa alla Salernitana. Anche lì, troppa fretta nel mandare via il portoghese che reputo un ottimo allenatore”.