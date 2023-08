Novellino: "Guardo spesso il campionato brasiliano, dico una cosa su Natan"

Walter Novellino, ex allenatore azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Walter Novellino, ex allenatore azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "I difensori brasiliani sono molto bravi, io lo vedo il campionato brasiliano e ci sono tanti calciatori di qualità. Secondo me anche Natan ha qualità, ha i tempi di gioco. In Brasile ci sono i difensori che sanno uscire palla al piede, che sanno impostare da dietro, quindi credo che Natan non sia un'incognita. Osimhen? Forse ora fa un po' fatica per una questione fisica nel pressing, ma questa fase l'ha sempre fatta bene".