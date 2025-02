Novellino: "Lukaku-Raspadori promossi! Occhio al Como, gioca meglio di tutte"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Walter Novellino, ex allenatore del Napoli: “Il Como oggi è la squadra che gioca il calcio migliore di tutte. Il Napoli non dovrà fidarsi ma giocare subito al 150%. Sarà una gara complicata e bisognerà fare molta attenzione, perché loro hanno degli elementi capaci di fare la differenza in qualsiasi momento. Poi se il Napoli fa il Napoli, chiaro che non ci sia partita.

Il 3-5-2 di Conte? Non è facile cambiare modulo in una settimana, soprattutto con le assenze che sta vivendo Conte. Antonio è un allenatore però esperto, conosce i suoi alla perfezione e sa cosa può ottenere subito con un sistema differente. Sono venuti a mancare degli esterni che fanno superiorità numerica e questo pesa. Prima Kvara, poi Neres: sono due assenze difficili da surrogare. Poi Antonio è stato sfortunato con Spinazzola e Olivera, che stavano facendo benissimo.

Raspadori-Lukaku promossi? Per me sì, sono due giocatori importanti e di grande qualità. Raspadori ha gioco e sa segnare, Lukaku si sposa benissimo con le sue caratteristiche”.