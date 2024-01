Novellino: "Mi dispiace vedere soffrire così tanto Mazzarri in panchina"

L'ex allenatore del Napoli Walter Novellino è intervenuto a Radio Marte

L'ex allenatore del Napoli Walter Novellino è intervenuto a Radio Marte: "Quest'anno non capisco cosa sia accaduto, il Napoli lo scorso anno è stato straordinario, certo la questione contrattuale non è stata risolta, ci sono situazioni pendenti che hanno squilibrato un po' tutto ed è un peccato. Mazzarri ha portato entusiasmo e voglia, mi dispiace vederlo soffrire così tanto in panchina.

Certamente ci vuole un difensore centrale rapido, bisogna guardarsi un po' in faccia tutti, è una questione soprattutto di testa, il Napoli è una grande squadra, è necessario essere uniti e compatti. Anche la tenuta atletica ha avuto il suo peso sul deludente rendimento degli azzurri. Il Toro è una squadra tosta, marca a uomo nella zona, Politano e Kvara però possono essere determinanti per vincere la gara".