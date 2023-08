Novellino: "Milan e Inter favorite per lo Scudetto. Il Napoli non mi convince, l'Atalanta sì"

Il tecnico Walter Novellino ha parlato a Milannews soffermandosi sulla griglia di partenza del campionato e sulle favorite per lo Scudetto

Il tecnico Walter Novellino ha parlato a Milannews soffermandosi sulla griglia di partenza del campionato e sulle favorite per lo Scudetto: "Vedo il Milan favorito insieme all’Inter. Poi mi sembra che anche la Juve sia messa molto bene. Il Napoli? Tanti lo decantano, ma a me non convince in chiave tricolore. Tra le papabili, inserisco anche l’Atalanta"

La possibile sorpresa?

“Voto per la Fiorentina di Italiano. Hanno fatto un ottimo mercato e si vede la mano del tecnico, tra i più preparati in circolazione, sulla squadra. I viola saranno la mina vagante”.