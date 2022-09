Novellino: "Milan e Napoli divertenti, le altre hanno giocatori esperti e poi soffrono..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Walter Novellino, allenatore

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Walter Novellino, allenatore: "Milan e Napoli stanno programmando con giovani importanti, nonostante le partenze che abbiamo vissuto in estate. Soprattutto per gli azzurri. A volte le squadre hanno bisogno di nuove motivazioni e nuovi stimoli. Entrambe sono le squadre più divertenti da guardare, sia in Italia che in Europa. Se guardiamo le altre big italiane in Champions hanno tanti giocatori esperti e poi stanno lì a soffrire il palleggio e il dominio degli avversari. Milan-Napoli domenica sarà davvero bella. Spalletti si sta prendendo tante rivincite. I giornalisti lo hanno punzecchiato la scorsa stagione e ora sta dimostrando tutto il proprio valore. Lo stesso dicasi anche Pioli. Assenze di Leao e di Osimhen? Peserà più quella di Leao. Il Napoli ha alternative di livello: Raspadori e Simeone stanno già facendo benissimo. Leao invece è l'uomo fulcro dell'attacco di Pioli, anche se qualche buona soluzione non manca ai rossoneri".