Novellino ottimista: “Avanti Napoli, qualificazione apertissima. Io ci credo”

Walter Novellino, intervenendo quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv, ha commentato l’1-1 del Camp Nou: “Ho visto un Napoli molto bene a Barcellona nel primo tempo, squadra corta, bella, attenta. Nel secondo tempo ha fatto fatica quando il Barça è venuto fuori, ma stiamo parlando sempre del Barcellona! Il Napoli c’è e sono convinto che questo pareggio, molto importante, potrà essere molto utile per il passaggio del turno. Io ci credo, la qualificazione è apertissima, ho letto da qualche parte che era meglio uscire, stiamo scherzando? La squadra ha tutte le qualità per arrivare in fondo anche in Europa League, i giocatori giusti li ha, vengono dentro le linee, fanno uno contro uno, in difesa sono attenti e ripartono bene”.