Novellino: "Scudetto? Non si dice è fatta per scaramanzia, ma non ci sono più rivali"

Così a Tuttomercatoweb Walter Novellino, il tecnico della storica promozione in Serie A nel 2000

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Il Napoli? Per scaramanzia non si dice mai che è fatta, ma per lo Scudetto non ha più avversari. Esprime il calcio migliore, merita tutto quello che sta ottenendo”. Così a Tuttomercatoweb Walter Novellino, il tecnico della storica promozione in Serie A nel 2000.