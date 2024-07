Nuovo centro sportivo, Chiariello: “Presto saprete! Prima di un anno e mezzo la prima squadra”

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Radio Crc

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: “Centro sportivo? Si farà, tra poco saprete perché sono stati individuati i suoli. E’ una priorità per il Napoli. Non si farà a Bagnoli per lungaggini e per particelle potenzialmente nocive durante i lavori, i tecnici l’hanno sconsigliato con le ruspe.

Mi divertirò io dopo aver subito. Da qui a pochi mesi il Napoli dimostrerà di fare il suo centro sportivo e lo farà anche in tempi veloci perché servirà un anno e mezzo ma entrerà prima perché verrà fatto a pezzi. Farà prima la parte per la prima squadra e poi tutto il resto. Senza darvi dettagli, non posso darveli, ma vi do la notizia che è determinatissimo e anche in maniera concreta. Sullo stadio si attendono i colloqui anche con Sindaco e Fitto, c’è unità d’intenti”.