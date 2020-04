Odg, Verna: "Feltri? Abbiamo deciso di rivolgerci ad un legale per tutelare l'intera categoria dei giornalisti ”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Verna, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti: “Nella riunione appena terminata abbiamo deciso di rivolgerci ad un legale per tutelare l'intera categoria dei giornalisti che nulla hanno a che vedere con i comportamenti di Feltri. Intanto ci siamo relazionati con AGCOM e stiamo diffidando i conduttori da incaute ospitate qualora non si dissocino da certe espressioni. Questo comportamento sta danneggiando l'immagine della categoria giornalisti, quindi stiamo immaginando di intraprendere un'azione legale nei confronti di questo signore. Non ho il potere di espellere nessuno, perché c'è un giudice che fa certe valutazioni, visto che il tesserino non gli serve per l'età ed è direttore editoriale, di dimettersi dall'ordine. Quasi ogni 15 giorni arrivano segnalazioni, ma comunque non possiamo restare fermi. Il consiglio di disciplina farà la sua parte. Per quanto ci riguarda dobbiamo esternare la massima dissociazione da questi comportamenti. Più di una causa per danni d'immagine da parte di Feltri, più di interpellare l'AGCOM con sanzioni salate, più di ricordare ai conduttori che rischiano di essere complici se non si dissociano, altri poteri non ne abbiamo".