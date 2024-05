Odriozola: "Italiano è un genio del calcio, con lui ho imparato tanto"

Alvaro Odriozola, ex difensore di Fiorentina e Real Madrid e attualmente in forza al Real Sociedad, ha parlato a Marca della sua esperienza in maglia viola

Alvaro Odriozola, ex difensore di Fiorentina e Real Madrid e attualmente in forza al Real Sociedad, raccontando al quotidiano Marca della sua esperienza in maglia viola. Il terzino spagnolo ha anche speso parole al miele Vincenzo Italiano, suo allenatore nella stagione 2022/23: "Me ne sono andato dal Real Sociedad che ero un ragazzino, sono tornato da uomo.

E' stato un periodo molto positivo, sicuramente a livello difensivo e poi anche per quanto ho imparato sul piano tattico. Personalmente sostengo che, se un calciatore può giocare in Italia, è già a posto. Ogni gara è una partita a scacchi. Per questo tengo a sottolineare quanto ho imparato con Vincenzo Italiano: lo ritengo un genio del calcio". Ha così concluso Alvaro Odriozola, con una chiosa sul tecnico della Fiorentina. Vincenzo Italiano con tutta probabilità lascerà i viola quest'estate ed è proprio nella lista di De Laurentiis degli allenatori candidati a ereditare la panchina del Napoli la prossima stagione.