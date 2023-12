Oliva duro: "Gaetano ha pochi attributi, spento nell'animo. Raspadori non azzecca più niente"

Patrizio Oliva, ex pugile e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca 1980, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Patrizio Oliva, ex pugile e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca 1980, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "L'altro ieri ho visto qualcosa di vergognoso, è cominciato tutto male già dalla presunzione di mettere in campo una squadra non titolare. Anche il Frosinone ha messo in squadra otto riserve, ma quelli del Frosinone hanno fame e volevano mettersi in mostra. Ieri abbiamo capito che Zanoli è un buon giocatore, ma non gioca mai.

Gaetano ha pochi attributi, mi sembra uno spento nell’animo e un giovane non può scendere in campo così. Raspadori è un ottimo calciatore, ma non azzecca più niente e significa che il sistema nervoso è spento. Mi auguro che una battuta d’arresto serva a farti spiccare il volo, questa sconfitta va analizzata per poi riunirsi e ripartire”.