Oliveira approva Ngonge: “Acquisto perfetto, farà benissimo a Napoli”

TuttoNapoli.net

L’ex attaccante di Fiorentina e Cagliari Luis Oliveira ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Ngonge è un calciatore importante, di prospettiva che farà molto bene al Napoli. Acquisto indovinato perché è forte, veloce e dribbla molto bene. Ed anche dal punto di vista personale mi sembra davvero forte di testa, perché ha la voglia di venire a Napoli e di confrontarsi con una piazza molto esigente.

Theate come tutti i calciatori belgi sta crescendo tantissimo. A Napoli si lavora ancora di più, come nel resto d’Italia rispetto ai campionati esteri come quello belga. Mangala? Ne ho sentito parlare e non credo che solo il Napoli sia su questo calciatore, infatti anche altre società so che hanno chiesto informazioni su di lui”.