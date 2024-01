Oliveira: "Dendoncker dà sicurezza in campo. Ngonge? Farà molto bene nel Napoli"

Luis Oliveira, ex attaccante belga di Cagliari e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

TuttoNapoli.net

Luis Oliveira, ex attaccante belga di Cagliari e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Il Napoli ha tutte le carte in regola per conquistare il quarto posto, anche se non sarà facile, ma il campionato è ancora lungo, al Napoli manca qualche vittoria per dare un po' di tranquillità allo spogliatoio e all'ambiente.

Dendoncker può giocare in due ruoli, ovvero da centrocampista centrale e, visto come gioca il Napoli, al centro della difesa a tre. È un giocatore dal mio punto di vista forte tecnicamente, ha piedi buoni, dà sicurezza in campo, è forte fisicamente. Il mal di gol degli azzurri può essere superato con il rientro dei giocatori importanti, provando a fare di più nella fase attiva del possesso palla. Con questa soluzione tattica il Napoli ha fatto bene con Fiorentina e Inter, dimostrando di essere competitivo per conquistare la qualificazione Champions League.

Ngonge è un ragazzo molto intelligente, veloce, dribbla molto bene e sono sicuro che farà molto bene nel Napoli".