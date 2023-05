Olivera: “Con la rosa che ha, la Juve dovrebbe essere dominante come Napoli, City e Real”

Ruben Olivera, ex centrocampista bianconero tra il 2004 e il 2007, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com.



Ruben Olivera, ex centrocampista bianconero tra il 2004 e il 2007, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com.

Perché la Juventus di oggi non è intensa, veemente e dominante sul campo?

"Con la rosa di giocatori che la compongono, la Juve potrebbe essere intensa e dominante sul campo come il Manchester City, il Real Madrid e il Napoli, ma forse tutto questo non viene richiesto dall'allenatore. E' difficile giudicare ciò che succede quando sei fuori, l'impressione però è che in campo si fa davvero troppa fatica. La Juve è irriconoscibile, a fine campionato non è riuscita ancora a trovare la sua identità".