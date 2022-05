Olivera, l'ex allenatore: "Ottimo acquisto per il Napoli, queste le sue caratteristiche"

Intervistato da Il Mattino, l'ex allenatore di Olivera parla anche di un'altra caratteristica importante del nuovo giocatore azzurro, l'affidabilità

Arrivato ieri a Roma per svolgere le visite mediche di rito prima della firma del contratto con il Napoli, Mathias Olivera è il terzino uruguaiano sul quale il Club di De Laurentiis ha puntato per il proprio futuro. "E' un giocatore affidabile - fa sapere il suo ex ct della nazionale U20, Fabian Coito -. Lo conosco da quando aveva 18 anni. Mi impressionò per la sua forza fisica e per la sua aggressività. Il Napoli ha acquistato un ottimo laterale mancino".

Intervistato da Il Mattino, l'ex allenatore di Olivera parla anche di un'altra caratteristica importante del nuovo giocatore azzurro, l'affidabilità: "Ci sono giocatori che ti danno garanzie sotto tutti i punti di vista e lui era uno di questi. Inoltre possiede un gran temperamento. E nonostante questo spiccato carattere diventa facilmente amico dei suoi compagni. È un elemento perfettamente malleabile in uno spogliatoio".