Olivera: "Spalletti mi sta insegnando tanto. Ottimo rapporto con Mario Rui"

GIOVANILI ALASTUEY SHOW: PRIMO GOL IN PRIMAVERA PER L'EX STELLINA DEL BARCELLONA La Primavera del Napoli ieri al Piccolo di Cercola ha battuto 4-1 la Salernitana nella gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia Primavera La Primavera del Napoli ieri al Piccolo di Cercola ha battuto 4-1 la Salernitana nella gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia Primavera LE ALTRE DI A IL TORINO IMITA IL NAPOLI? IPOTESI RITIRO IN TURCHIA DURANTE IL MONDIALE Il Torino sta valutando la possibilità di effettuare un breve ritiro di una decina di giorni all'estero mentre in Qatar si disputerà il Mondiale Il Torino sta valutando la possibilità di effettuare un breve ritiro di una decina di giorni all'estero mentre in Qatar si disputerà il Mondiale