On. Loizzo: "A Marassi 'Napoli colera' durante il minuto di silenzio per Vialli, vergogna!"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - "Mentre tutto lo stadio di Marassi ricordava un uomo straordinario come Gianluca Vialli, si levavano cori tipo 'Napoli colera'. L'ennesima vergogna è andata in scena a Genova e anche questa volta non succederà niente". Lo afferma l'on. Simona Loizzo deputato della Lega e membro della commissione cultura della Camera.