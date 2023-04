On. Quagliariello protesta: "Siamo arrivati all'assurdo! I tifosi hanno abbandonato la squadra..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l'Onorevole Gaetano Quagliariello, presidente Club Napoli Parlamentari

Ora non è il tempo di vedere chi ha torto o ragione in questa diatriba, ma solo quello di stare al fianco della squadra. E' un qualcosa di viscerale, non bisogna più vivere momenti come quelli visti al Maradona contro il Milan. Spalletti è come un padre che difende i propri figli e ha ragione. Anche mercoledì la squadra ha dato tutto sé stessa e non ha pareggiato solo per i meriti di Maignan. Non abbiamo ancora portato a casa nulla e non è accettabile vedere i tifosi che abbandonano la squadra. Un appello a De Laurentiis? Il nostro comunicato non è un appello indirizzato solo ai tifosi, ma anche al presidente. Bisogna ripristinare un clima normale allo stadio, ora che siamo nei pressi di alcune date storiche".