Onofri: “A Salerno ho rivisto l’organizzazione del Napoli di Spalletti”

Claudio Onofri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Claudio Onofri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Raspadori ha il piedino caldo e poi è uno che può giocare anche insieme ad Osimhen, ma fa bene anche l’esterno. Questo rileva la grandezza della rosa costruita dal Napoli, è vero che ci sono state delle difficoltà all’inizio, ma insieme all’Inter ha la miglior rosa che ci sia in Italia. Il campionato è appena iniziato, c’è un nuovo allenatore e ci sono situazioni danno fastidio al Napoli come la crescita di altre squadre. A Salerno ho visto il Napoli di Spalletti, con quell’organizzazione lì”.