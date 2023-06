Onofri: "Dopo aver visto Kvara dissi a Giuntoli che ci eravamo sbagliati sia io che lui"

Claudio Onofri, uno dei primi ad accorgersi del talento di Khvicha Kvaratskhelia osservando un altro calciatore in Georgia.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Claudio Onofri, uno dei primi ad accorgersi del talento di Khvicha Kvaratskhelia osservando un altro calciatore in Georgia, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando ho letto che il Napoli voleva Kvaratskhelia ho pensato che ci avevo visto bene, perché Giuntoli non sbaglia quasi mai. Già in Georgia dimostrava di avere questa capacità di dribblare l'uomo che poi ha caratterizzato anche il suo primo anno in Serie A.

Ma la cosa che mi colpì è il fatto che dopo aver dribblato un avversario aveva la bravura di alzare la testa e cercare sempre il compagno meglio posizionato. Una volta scrissi a Giuntoli che forse ci eravamo sbagliati entrambi su Kvaratskhelia: non è un buon giocatore, è un fuoriclasse".