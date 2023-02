Onofri: “L’annata del Napoli è straordinaria anche per i tifosi neutrali”

"Non so più cosa dire sul Napoli, questa è una squadra straordinaria per come si comportano tutti in ogni momento".

TuttoNapoli.net Claudio Onofri, allenatore e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non so più cosa dire sul Napoli, questa è una squadra straordinaria per come si comportano tutti in ogni momento. Se proprio vogliamo andare a sindacare, col Sassuolo c’è stato un leggero rilassamento dopo il gol di Kvara. Questa è davvero un’annata straordinaria anche per i tifosi neutrali. Da appassionato di calcio stai davanti allo schermo per vedere cosa accadrà, poi con quei due (Kvara e Osimhen, ndr.)… mamma mia cosa sono!”