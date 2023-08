Onofri: "Ostigard, errore di testa. Ma sono convinto che diventerà giocatore importante"

Claudio Onofri, ex calciatore e osservatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Claudio Onofri, ex calciatore e osservatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ostigard ha commesso un errore più di testa che tecnica, non può dare il pallone in quel modo senza prima alzare la testa. Spalletti era convinto che potesse migliorare e anch'io, avendolo visto anche da vicino, sono sicuro che possa diventare un calciatore importante. Lozano? A Napoli mi ha un po' deluso, pensavo facesse meglio".