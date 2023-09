Onofri rassicura: "Natan ha tutto per arrivare ai livelli di Kim! Ecco dove difetta ancora..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Claudio Onofri, ex Genoa e opinionista

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Claudio Onofri, ex Genoa e opinionista: "Il Napoli ha compiuto un mezzo passo falso con la Lazio, soprattutto se consideriamo il valore degli avversari. È ovvio che non è facile ripercorrere il cammino della scorsa stagione. Spalletti aveva raggiunto la perfezione, elevata a sua volta da giocatori di assoluto livello. Il Genoa alla ripresa sarà una sfida comunque ostica, ma l'obiettivo sarà mettersi alle spalle la gara bruttina con la Lazio.

Natan? La scelta ha fatto discutere, ma non può essere immediatamente importante. Arriva da un altro calcio e un altro mondo. E' un giocatore che difetta ancora di esperienza, soprattutto nella grinta da mettere nell'1 contro 1. Il livello però può diventare quello di Kim, ha tutto per arrivarci. Bisogna saper aspettare, anche se dopo aver stravinto lo Scudetto ci si aspettava qualcosina di diverso.

Il Napoli di Garcia già criticato? È difficile dare giudizi ora, sarebbe ingiusto e prematuro. Tutte quelle che ambiscono ad un traguardo importante, però, devono fare in fretta a trovare un'identità forte e delineata. In estate ho visto un Garcia in continuità con Spalletti, ma ricercare la perfezione dell'anno scorso è quasi impossibile. Il Napoli nel 2022-23 ha fatto vedere cose mai viste prima, senza mai mostrare punti deboli".