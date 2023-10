Onofri su Ostigard: "Arrivato molto giovane a Napoli, ma le qualità erano sotto gli occhi di tutti"

Claudio Onofri, ex allenatore, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli.

"Ostigard? Quando arrivò a Napoli era ancora molto giovane e doveva migliorare su alcuni aspetti, ma le qualità erano sotto gli occhi di tutti.

Goal subiti col Milan? Il primo goal è relativo al fatto che eri molto abbassato e se arrivano cross in continuazione il goal lo prendi prima o poi. Ormai non si marca più ad uomo in area di rigore”.