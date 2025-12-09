Open VAR, De Marco: "La Penna piazzato benissimo, Kalulu non era da rosso"

Nel corso di 'Open Var' su DAZN, l'ex arbitro Andrea De Marco, ha analizzatro due episodi di Napoli-Juventus: il macato rosso a Kalulu e la rete del momentaneo 1-1 dei bianconeri:

Solo giallo per Kaluku: "In questo caso La Penna che era piazzato benissimo interviene immediatamente dando il giallo, il piede è basso, non è alto, l'intervento è da ammonizione, non è da rosso, non un fallo violento di gioco. La visuale dell'arbitro è perfetta, decisione corretta".

Sul gol di Yildiz: "C’è un intervento di Locatelli sul pallone, La Penna è piazzato benissimo e lascia proseguire il gioco. La Juve poi segnerò la rete. Corretta la decisione, Locatelli interviene sul pallone, giusto non fermare il gioco. La Penna è messo nella posizione ottimale per giudicare, indica con il dito che Locatelli prende il pallone".